В Орле пройдет «Библионочь-2020» в онлайн-формате (12+)

25 апреля областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина приглашает жителей области принять участие в библиоквесте «Война. Победа. Память», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Квест организован в рамках всероссийской акции «Библионочь-2020» в формате онлайн.

Принять участие в квест-игре можно на официальном сайте библиотеки: http://www.buninlib.orel.ru/ в разделе «Структура». Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на почту biblioquest-2016@ya.ru

Подробности на сайте http://www.buninlib.orel.ru/Anons/20200415.htm

Начало мероприятия в 20.00.

Напомним, «Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России.