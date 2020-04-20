20 апреля 2020



В Орле пройдет «Библионочь-2020» в онлайн-формате (12+)

25 апреля  областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина приглашает жителей области принять участие в библиоквесте «Война. Победа. Память», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Квест организован в рамках всероссийской акции «Библионочь-2020» в формате онлайн.

Принять участие в квест-игре можно на официальном сайте библиотеки: http://www.buninlib.orel.ru/ в разделе «Структура». Для участия  необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на почту biblioquest-2016@ya.ru

Подробности на сайте http://www.buninlib.orel.ru/Anons/20200415.htm

Начало мероприятия в 20.00.

Напомним,  «Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России.

 

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Опубликовано 20 Апр 2020 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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