В Орле пройдет «Битва гармонистов»

7 октября в 14.00 в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится праздник «Играй, гармонь». В «Битве гармонистов» примут участие орловчане и гости из Липецкой области.

До начала концерта и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы традиционные «Деревенские пятачки», где любители русской гармони могут проявить свое мастерство в исполнении частушек. Как отмечают организаторы, для зрителей подготовлена новая программа.

Проведёт программу орловско-липецкий дуэт гармонистов. С орловской стороны выступит Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, гармонист «Золотой десятки гармонистов России», руководитель центра русской гармоники МБУК «Орловский городской центр культуры». С липецкой – Виктор Першин, начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального района Липецкой области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь любимая» имени народного артиста России Г. Д. Заволокина (Новосибирская область).