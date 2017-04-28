В Орле пройдет Битва гармонистов

13 мая в 14 часов в концертном зале Орловского городского центра культуры начнется большой концерт «Битва орловских и курских гармонистов», сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Организатор — Центр русской гармоники (руководитель — Геннадий Калмыков).

В Орел приедут исполнители из Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова, детской школы искусств имени И. П. Гринева. Вместе с гостями из Курска на сцене выступят артисты Центра русской гармоники Орловского городского центра культуры, ансамбль гармонистов «Ребята из Орла».

На концерт в качестве почётного гостя приглашен мэтр русской гармоники Е. Дербенко со своим ансамблем гармонистов.

 

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Опубликовано 11 мая 2017 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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