В Орле пройдет Битва гармонистов

13 мая в 14 часов в концертном зале Орловского городского центра культуры начнется большой концерт «Битва орловских и курских гармонистов», сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Организатор — Центр русской гармоники (руководитель — Геннадий Калмыков).

В Орел приедут исполнители из Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова, детской школы искусств имени И. П. Гринева. Вместе с гостями из Курска на сцене выступят артисты Центра русской гармоники Орловского городского центра культуры, ансамбль гармонистов «Ребята из Орла».

На концерт в качестве почётного гостя приглашен мэтр русской гармоники Е. Дербенко со своим ансамблем гармонистов.