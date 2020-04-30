30 апреля 2020



В Орле пройдет более 100 онлайн-мероприятий к 75-летию Победы (6+)

Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, переводятся в онлайн-формат, сообщает администрация города Орла.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования проведут для всех желающих викторины и выставки на историческую тематику, мастер-классы и концерты, танцевальные программы и интернет-караоке.

План онлайн-мероприятий опубликован на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Объявления».

 

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Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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