В Орле пройдет более 100 онлайн-мероприятий к 75-летию Победы (6+)

Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, переводятся в онлайн-формат, сообщает администрация города Орла.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования проведут для всех желающих викторины и выставки на историческую тематику, мастер-классы и концерты, танцевальные программы и интернет-караоке.

План онлайн-мероприятий опубликован на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Объявления».