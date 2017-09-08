В Орле пройдет большой турнир по баскетболу

Управление соцподдержки населения, физкультуры и спорта администрации города Орла проводит междугородный турнир по баскетболу среди юношей 2006-2007 годов рождения.

Соревнования будут проходить с 2 по 5 ноября в спортивном комплексе «Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева» (ул. Скворцова, 5) с 9 часов.

В турнире примут участие команды: «Орелбаскет -1» (Орел, ДЮСШ 6), «ЦСКА» (Москва), Лобня (Московская область), Владимир, «Волки» (Раменское), Белгород, «Русичи» (Курск), «Орелбаскет -2» (Орел, ДЮСШ 6).

Команда-победитель и команды-призеры будут награждены кубками и грамотами, игроки команд – грамотами и медалями.

Торжественное открытие турнира — 2 ноября в 16.30, сообщает администрация города Орла.

 

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Опубликовано 26 Окт 2017 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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