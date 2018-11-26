26 ноября 2018



В Орле пройдет Декада инвалидов

Декада инвалидов приурочена к Международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Декада проводится с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

30 ноября в 15.00 в фойе администрации города Орла откроется выставка фотопортретов воспитанников общественной организации «Орловские родники». В этом году её участники станут героями городской благотворительной акции «Свет Рождественской звезды», поэтому на выставке будет дан старт сбору денежных средств.

3 декабря в 11.00 в спорткомплексе «ГРИНН» пройдет спортивный праздник «Победить в спорте – победить себя». В программе праздника – спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья, чаепитие и творческая программа от коллективов Орловского областного колледжа культуры и искусств.

6 декабря в 15.00 на малой сцене театра им. И.С. Тургенева состоится показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь» с участием детей с особенностями в развитии из областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ и волонтерами объединения «Альтаир».

Проект представлен на ежегодном конкурсе «Доброволец России» и уже вошел в тройку лучших в номинации «Вдохновленные искусством». Список победителей определится 5 декабря, информирует пресс-служба администрации города Орла.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 18:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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