7 апреля 2021



В Орле пройдет «День балалайки» (6+)

Орловский краеведческий музей приглашает жителей города на «День балалайки».

У орловчан есть уникальная возможность бесплатно побывать на выставке «Живет балалайка» и услышать увлекательный рассказ Павла Корбанкова — собирателя и реставратора старинных традиционных музыкальных инструментов.

Павел Корбанков представляет в Орле экспонаты из своей коллекции — инструменты, документы, фотографии.

Выставка будет работать в субботу 10 апреля с 11 и 14 часов по адресу: ул. Гостиная, 2.

 

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Опубликовано 07 Апр 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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