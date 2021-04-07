В Орле пройдет «День балалайки» (6+)

Орловский краеведческий музей приглашает жителей города на «День балалайки».

У орловчан есть уникальная возможность бесплатно побывать на выставке «Живет балалайка» и услышать увлекательный рассказ Павла Корбанкова — собирателя и реставратора старинных традиционных музыкальных инструментов.

Павел Корбанков представляет в Орле экспонаты из своей коллекции — инструменты, документы, фотографии.

Выставка будет работать в субботу 10 апреля с 11 и 14 часов по адресу: ул. Гостиная, 2.