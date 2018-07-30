В Орле пройдет День мёда (6+)

11 августа, в канун Медового спаса, на аллее перед Городским парком культуры и отдыха для горожан будет организовала тематическая ярмарка «День мёда» (6+). Ярмарка будет работать с 7 до 15 часов, сообщает администрация Орла.

Потребительское общество «Союз Орловщины», реготделение Российского национального союза пчеловодов и многочисленные пчеловоды-любители представят орловцам различные виды меда: гречишный, липовый, луговой, каштановый, яблочный, лимонный, ореховый.