В Орле пройдет День мёда

10 августа, в канун Медового Спаса, с 7.00 до 15.00 на аллее перед Городским парком культуры и отдыха развернется тематическая ярмарка «День мёда», информирует администрация Орла.

В ярмарке примут участие члены ОПО «Союз Орловщины», Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» и многочисленные пчеловоды-любители.

Кроме мёда на ярмарке будут представлены продукты пчеловодства (прополис, цветочная пыльца, маточное молочко), кондитерские изделия, изготовленные с использованием меда (пряники и коврижки, блины и т. д.), медовуха.