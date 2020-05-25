В Орле пройдет дистанционная ярмарка вакансий

26 мая с 9.00 до 17.00 Центр занятости населения Северного района г. Орла и «Орёлпродукт» проводят очередную дистанционную ярмарку вакансий.

Как сообщает центр занятости, после первой дистанционной ярмарки вакансий, проходившей в апреле, на предприятие трудоустроились три человека.

26 мая предприятие ждёт звонков от слесарей-ремонтников 6 разряда, технологов, операторов крана-балки, консольного крана. Имеются вакансии сменных мастеров, помощников мастера, операторов этикировочного станка, банкомоечной и трубонаполняющей машины, оборудования для измельчения сырья. Предприятие ждёт токаря, укладчиков сырья, грузчиков. Требуются контролёры веса, приготовители пищевого сырья, жиловщики мяса и субпродуктов, составители смесей и фарша. Звонки принимаются по телефону 8 910 306 32 16.