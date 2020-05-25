25 мая 2020



В Орле пройдет дистанционная ярмарка вакансий

26 мая с 9.00 до 17.00 Центр занятости населения Северного района г. Орла и «Орёлпродукт» проводят очередную дистанционную ярмарку вакансий.

Как сообщает центр занятости, после первой дистанционной ярмарки вакансий, проходившей в апреле, на предприятие трудоустроились три человека.

26 мая предприятие ждёт звонков от слесарей-ремонтников 6 разряда, технологов, операторов крана-балки, консольного крана. Имеются вакансии сменных мастеров, помощников мастера, операторов этикировочного станка, банкомоечной и трубонаполняющей машины, оборудования для измельчения сырья. Предприятие ждёт токаря, укладчиков сырья, грузчиков. Требуются контролёры веса, приготовители пищевого сырья, жиловщики мяса и субпродуктов, составители смесей и фарша. Звонки принимаются по телефону 8 910 306 32 16.

 

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Опубликовано 25 мая 2020 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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