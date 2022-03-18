18 марта 2022



В Орле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья «Экосбор»

Мероприятие проводится для популяризации экологической культуры и ответственности жителей за экологическую обстановку. Все желающие смогут сдать макулатуру, пластик, алюминий, ПЭТ-бутылки, книги для буккроссинга, пленку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.), крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».

Точки сбора будут организованы по адресам:

Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») с 11:00 до 12:00;
сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») с 11:15 до 12:15;
ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) с 11:30 до 12:30;
микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) с 11:45 до 12:45;
микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3, с 12:00 до 13:00;
Комсомольская площадь, напротив ОГУ с 11:30 до 12:30;
микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») с 12:00 до 13:00.

Все вторичные отходы будут вывезены в специальные пункты приема. Вырученные средства планируется направить на реализацию проекта «Ты не один». Это благотворительная программа помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Акция пройдет 26 марта.

 

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Опубликовано 18 Мар 2022 в 18:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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