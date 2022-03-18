В Орле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья «Экосбор»

Мероприятие проводится для популяризации экологической культуры и ответственности жителей за экологическую обстановку. Все желающие смогут сдать макулатуру, пластик, алюминий, ПЭТ-бутылки, книги для буккроссинга, пленку ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок и т.д.), крышечки для экопроекта «Крышка-малышка».

Точки сбора будут организованы по адресам:

Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») с 11:00 до 12:00;

сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») с 11:15 до 12:15;

ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) с 11:30 до 12:30;

микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) с 11:45 до 12:45;

микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3, с 12:00 до 13:00;

Комсомольская площадь, напротив ОГУ с 11:30 до 12:30;

микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») с 12:00 до 13:00.

Все вторичные отходы будут вывезены в специальные пункты приема. Вырученные средства планируется направить на реализацию проекта «Ты не один». Это благотворительная программа помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Акция пройдет 26 марта.