В Орле пройдет экстремальный зимний заплыв

Завтра, 4 ноября возле центральной спасательной станции на реке Оке пройдет чемпионат по зимнему плаванию, сообщили в пресс-службе МЧС.

Орловское реготделение Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания приглашает принять участие всех желающих, ведь это отличный шанс испытать свои силы в холодной воде. На выбор участникам будут предложены дистанции на 25, 50 и 100 метров.

По сложившейся традиции в соревнованиях примут участие орловские спасатели, которые будут обеспечивать безопасность участников. Начало в 10.00.

Те, кто не любит холодную воду — могут пообщаться с теплыми пушистиками (в это же время будет проходить выставка домашних птиц и кроликов).