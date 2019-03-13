В Орле пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе!» (12+)

15 марта в 14.00 в КДЦ «Металлург» состоится гала-концерт лауреатов первого областного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» (12+).

С 13.00 в фойе будет организована выставка творческих работ участников фестиваля.

Напомним, с 19 февраля по 12 марта КДЦ «Металлург» и Орловская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» проводили отборочный тур фестиваля «Мы вместе!». Люди с ограниченными возможностями здоровья представляли вокальные номера, выступления в оригинальном жанре, инструментальное исполнение композиций, хореографические номера, демонстрировали навыки художественного чтения, сочинительства, показывали умения в прикладном художественном, изобразительном или фотографическом творчестве. Лучшие номера и работы были отобраны для гала-концерта и выставки.

На фестиваль приглашаются все желающие.

По информации администрации г. Орла