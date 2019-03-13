13 марта 2019



В Орле пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе!» (12+)

15 марта в 14.00 в КДЦ «Металлург» состоится гала-концерт лауреатов первого областного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» (12+).

С 13.00 в фойе будет организована выставка творческих работ участников фестиваля.

Напомним, с 19 февраля по 12 марта КДЦ «Металлург» и Орловская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» проводили отборочный тур фестиваля «Мы вместе!». Люди с ограниченными возможностями здоровья представляли вокальные номера, выступления в оригинальном жанре, инструментальное исполнение композиций, хореографические номера, демонстрировали навыки художественного чтения, сочинительства, показывали умения в прикладном художественном, изобразительном или фотографическом творчестве. Лучшие номера и работы были отобраны для гала-концерта и выставки.

На фестиваль приглашаются  все желающие.

По информации администрации г. Орла

 

Юные водители скутеров в Орле могут выиграть права
Орловская наездница не будет участвовать в Олимпиаде
В отношении орловчанки, оскорбившей полицейских, возбуждено уголовное дело
Опубликовано 13 Мар 2019 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"