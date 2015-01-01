В Орле пройдет фестиваль-конкурс колокольных звонов

В 13:00 20 апреля (то есть в четверг Светлой седмицы) в Богоявленском соборе Орла стартует первый Областной открытый фестиваль-конкурс звонарей «Звоны над Орлом».

С 19 века колокольня Богоявленского собора, где пройдет фестиваль, славилась своими звонами далеко за пределами Орла — сообщают в пресс-службе орловской митрополии. В 1822 году для храма был вылит особый благовестный колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ орловского епископа Гавриила: «прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, и так уже бывшему в центре всех городских праздников, дан статус собора.

В 2005 году для храма в Донецке отлит самый большой в Орловской области колокол весом в пять с половиной тонн и диаметром почти в два метра, а в 2007 году — набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 7 тонн.