6 декабря 2018



В Орле пройдет фестиваль «Путь к мечте» (6+)

9 декабря, в воскресенье, в 11.00 при поддержке управления культуры и архивного дела Орловской области и администрации Орла состоится международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте» (6+). Мероприятие пройдет на сцене зала «Лунный свет» (Набережная Дубровинского, 60/2).

В конкурсе примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР и других стран мира.

Оценивать выступления юных участников будет профессиональное жюри.
К конкурсу приурочена благотворительная акция в поддержку многодетных и малоимущих семей.

 

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Опубликовано 06 Дек 2018 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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