В Орле пройдет фестиваль «Путь к мечте» (6+)

9 декабря, в воскресенье, в 11.00 при поддержке управления культуры и архивного дела Орловской области и администрации Орла состоится международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте» (6+). Мероприятие пройдет на сцене зала «Лунный свет» (Набережная Дубровинского, 60/2).

В конкурсе примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР и других стран мира.

Оценивать выступления юных участников будет профессиональное жюри.

К конкурсу приурочена благотворительная акция в поддержку многодетных и малоимущих семей.