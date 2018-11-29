29 ноября 2018



В Орле пройдет финал Кубка мира по стрельбе из арбалета (12+)

7-8 декабря в Орле пройдет финал Кубка мира по стрельбе из арбалета — 2018 (12+).

Стрельба будет производиться в помещении на дистанции 18 метров.

Турнир пройдет в туристическом многофункциональном центре «ГРИНН».

В этом году в финале Кубка мира по стрельбе из арбалета на огневом рубеже сразятся 32 спортсмена из 5 стран. В турнире примут участие спортсмены из Хорватии, Чехии, Венгрии, Индии и России, команда которой на правах хозяйки турнира будет представлена в расширенном составе.

Имена победителей станут известны 8-го декабря. По итогам турнира обладателями Кубка  «Малого Хрустального Глобуса» станут сильнейшие спортсмены в мужском и женском зачетах дивизиона «Field».

Также в Орле будут объявлены имена лучших стрелков мира 2018 года по версии IAU в дивизионе «Field». Победители по итогам мирового рейтинга получают не только громкий титул, но и главный трофей – «Большой Хрустальный Глобус». Награждение пройдет в мужской и женской категориях.

В рамках финала Кубка мира — 2018 также пройдут соревнования под названием «Матч вызова» между лучшими стрелками мира из арбалета и стрелками из лука сборной России.

Соревновательную программу финала Кубка мира 2018 по стрельбе из арбалета откроет мастер – класс со звездами. В меткости посоревнуются смешанные команды, в составе почетный гость и чемпионка мира по стрельбе из арбалета.

Организаторы приглашают всех любителей стрельбы поболеть за наших спортсменов.

По информации пресс-службы администрации Орловской области.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2018 в 14:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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