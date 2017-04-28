В Орле пройдет историко-этнографический фестиваль «Щит и меч»

24 июня в 10:00 в Орле стартует историко-этнографический фестиваль «Щит и меч», сообщили организаторы акции группа «Крепость». Зрителей ждет реконструкция средневековых сражений, рыцарский турнир, выставка исторического костюма, тир для лучников. Кроме этого в программе праздника: гончарные и кузнечные мастер-классы, ярмарка ремесленников, тематические фотозоны, выступление ансамбля «Калиновый садок», таверна с блюдами на вертеле и многое другое.

Напомним, ранее акция уже проводилась в Сабуровской крепости — это порядка 8 километров от поселка Знаменка Орловская. Из-за транспортных проблем не все желающие смогли попасть на это зрелище. И в этом году организаторы решили поменять декорации развалин дворянской усадьбы (напоминающей настоящую турецкую крепость) на открытую площадку возле крупнейшего в городе торгового центра. Зато попасть на шоу сможет подавляющее большинство жителей города.

Напомним, на предстоящие 4 июня «Троицкие хороводы» в Орловском полесье так и не выделено дополнительных автобусов. Поэтому в национальный парк кроме чиновников смогут попасть лишь обладатели личного автотранспорта. Да и они проведут большую часть дня в пробке на выезде из Полесья.