В Орле пройдет крестный ход к столетию событий 1917 года

По благословению митрополита Орловского и Болховского Антония 15 марта состоится Крестный ход в честь Державной иконы Божией Матери. Верующие пройдут от Иверской церкви в Железнодорожном районе до скита новомучеников в Медведевском лесу. Начало хода в 12 часов.

В этот же день в 17 часов в библиотеке имени Бунина пройдет презентация сборника «Орловская губерния и революция», — сообщили в пресс-службе епархии.