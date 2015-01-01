В Орле пройдет крестный ход к столетию событий 1917 года

По благословению митрополита Орловского и Болховского Антония 15 марта состоится Крестный ход в честь Державной иконы Божией Матери. Верующие пройдут от Иверской церкви в Железнодорожном районе до скита новомучеников в Медведевском лесу. Начало хода в 12 часов.

В этот же день в 17 часов в библиотеке имени Бунина пройдет презентация сборника «Орловская губерния и революция», — сообщили в пресс-службе епархии.

 

В Орел доставлена частица мощей блаженной Матроны Московской
В Орловскую область прибыли бычки из Австралии
«Фигуру речи» орловского губернатора прокомментировал региональный СУ СК
Опубликовано 14 Мар 2017 в 17:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"