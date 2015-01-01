В Орле пройдет кубок области по современным танцам

26 марта в конгресс-холе ТМК «ГРИНН» пройдут соревнования по современным танцевальным направлениям, в которых примут участие танцоры и коллективы из Орла, Брянска, Курска, Тулы и других городов.

Впервые организаторы включили в список номинаций Черлидинг. Танцоры будут бороться за право войти в сборную Орловской области для участия в 14-й Всемирной Танцевальной Олимпиаде-2017 в Москве.

15 лучших танцоров по результатам соревнований получат финансовую поддержку для участия в Олимпиаде от организаторов.