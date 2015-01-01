В Орле пройдет кубок области по современным танцам

26 марта в конгресс-холе ТМК «ГРИНН» пройдут соревнования по современным танцевальным направлениям, в которых примут участие танцоры и коллективы из Орла, Брянска, Курска, Тулы и других городов.

Впервые организаторы включили в список номинаций Черлидинг. Танцоры будут бороться за право войти в сборную Орловской области для участия в 14-й Всемирной Танцевальной Олимпиаде-2017 в Москве.

15 лучших танцоров по результатам соревнований получат финансовую поддержку для участия в Олимпиаде от организаторов.

 

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Опубликовано 23 Мар 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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