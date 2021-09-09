В Орле пройдет «Культурная суббота» (6+)

11 сентября в 11.00 и 15.00 Орловский краеведческий музей и Дом-музей В.А. Русанова приглашает всех присоединиться к всероссийской акции «Культурная суббота».

Вниманию гостей будет представлена литературно-краеведческая гостиная «Орел конца Х1Х века в произведениях Л.Н. Андреева».

В Доме-музее В.А. Русанова состоится открытие фотовыставки Светланы Михайловой «По Курским улицам пройду». Посетители смогут познакомиться с фотографиями мест, где родился и жил В.А. Русанов. Вошла в экспозицию выставки и небольшая серия работ о Введенском женском монастыре и его окрестностях, посвященная православному краеведению.