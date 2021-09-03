В Орле пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок» (12+)

Производители питания и люди, интересующиеся историей своей родины соберутся 19 и 20 сентября в ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе. В рамках работы интерактивных площадок орловцы смогут познакомиться с русской культурой посредством реконструкции забав, угощений и особенностей быта тургеневских времен. Для гостей фестиваля подготовлены 5 тематических направлений: гастрономия, событийный туризм, обучение, ремесло, культура. Фестиваль начнет работу в 9 часов. Регистрация участников продлится до 11 часов. А с 11:30 до 17 часов будут работать тематические выставки:

выставка «Ремесленный ринг», где можно будет ознакомиться с сувенирной продукцией орловских мастеров;

выставка «Книголюбы», на которой будут представлены книги российских авторов, в которых упоминаются старинные рецепты и описания обеденных церемоний;

выставка «Осенняя сыромания», в рамках которой пройдет смотр качества молочной продукции и сыров «Орловское качество».

С 12 до 17 часов орловцам предлагают принять участие в мастер-классах:

мастер-класс «Дойка Козы-дерезы» для самых юных орловцев, желающих приобщиться к животноводству;

мастер-класс по карвингу от ведущего специалиста Олега Белова, в рамках которого он расскажет о секретах мастерства превращения овощей и фруктов в настоящие произведения искусства;

мастер-классы «Русская кухня от времен Бунина до молекулярной кухни» и «Краски осени. Подружить осень с летом» от кафедры технологии продуктов питания и организации ресторанного дела Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева;

мастер-класс народных умельцев от работников Областного центра народного творчества.

Второй день фестиваля, 20 сентября, начнется также в 9 часов. Регистрация продлится до 10 часов.

В финальный день мероприятия лучшие орловские мастера посоревнуются в своем профессионализме в рамках конкурсной программы.

С 10 до 15 часов пройдут:

конкурс кулинарного мастерства «Выбираем гастрономический бренд Орловщины», в рамках которого участники фестиваля смогут проголосовать за блюдо, наиболее точно отражающее традиции Орловской губернии, в номинациях «Первое блюдо», «Второе блюдо», «Холодное блюдо или закуска», «Десерт, кондитерское или мучное изделие», «Гастрономическое изделие», «Хлебобулочное изделие», «Напиток»;

межрегиональный чемпионат по карвингу «Губернская осень», где студенты учебных заведений, профессионалы и любители продемонстрируют свои домашние заготовки, а также свой талант в прямом эфире;

соревнования по созданию 3D картин из продуктов питания.

С 15 до 16 часов все желающие смогут присоединиться к мастер-классу от австрийского повара Райнера Шобина, на котором он поделится с орловскими кулинарами секретами своего мастерства.

С 16 до 17 часов состоится награждение участников фестиваля и подведение итогов.