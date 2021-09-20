20 сентября 2021



В Орле пройдет международная конференция «Святость как живая традиция…» (12+)

Конференция «Святость как живая традиция: наука, культура, образование» проводится в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа, она приурочена  к 800-летию со дня рождения государственного деятеля  и полководца князя Александра Невского и 150-летию со дня рождения священномученика архимандрита Сергия (Василия Шеина).

В рамках конференции (24-25 сентября) кафедра теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева проводит I Шеинские чтения.

Конференция призвана внести особый вклад в исследование богословского и культурно-исторического наследия Орловской митрополии и сопредельных епархий.

Запланировано  подписание договора о сотрудничестве между опорным вузом и Институтом теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета. Также состоится церемония  вручения Шеинской премии за лучшие научные исследования в сфере краеведения, развития территорий, церковной истории, политического богословия, канонического права.

24 сентября мероприятия конференции (открытие, пленарное заседание, тематические сессии) пройдут на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева. 25 сентября в храме святого Николая Чудотворца  в Новосиле (на родине священномученика архимандрита Сергия (Василия Шеина) состоится Божественная литургия.

Международная научно-практическая конференция «Святость как живая традиция: наука, культура, образование» организована Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева при содействии Орловской митрополии, Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, Научно-образовательной теологической ассоциации и Некоммерческого партнерства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело».

По информации Официального портала Орловской области

 

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Опубликовано 20 Сен 2021 в 14:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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