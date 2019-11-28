В Орле пройдет международный конкурс-фестиваль «Путь к мечте» (6+)

Международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте» состоится 1 декабря в Орловском областном центре народного творчества (пер. Карачевский, 6). Начало — в 11.00.

В конкурсе примут участие вокалисты, театральные коллективы и музыканты из разных регионов России, а также из Армении, Конго, Индии и других стран.

Среди членов жюри: актер и режиссер театра им. И.С. Тургенева Антон Карташев, профессиональный певец, автор и музыкант, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель студии эстрадно-джазового вокала «Новая звезда», руководитель всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Кужелев (Белгород, Москва), а также автор, певица и музыкант, руководитель проекта «Путь к мечте» Олеся АйПи и другие.

К конкурсу приурочена благотворительная акция в поддержку малоимущих и детей, оставшихся без попечения родителей.

В прошлом году участники конкурса посетили кризисный центр «Орловский», где выступили с небольшим концертом, поздравили детей с Рождеством и подарили им подарки, собранные в ходе благотворительной акции. Благотворительный рождественский концерт планируется провести и в этом году.

Организатор мероприятия — молодежный арт-центр «Рью-мьюзик» при поддержке администрации города Орла, управления культуры и архивного дела Орловской области, радиостанции «Русское радио».