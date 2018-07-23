В Орле пройдет народный фестиваль «Самоварфест» (6+)

5 августа в Детском парке Орла в 11.00 начнется народный фестиваль «Самоварфест» (6+).

«Самоварфест» — это большой семейный праздник, на котором будут представлены кукольные спектакли, организованы хороводы, чаепитие, выступления скоморохов, народных артистов, ярмарка с традиционными угощениями разных народов. В парке установят качели в виде шестиметрового самовара.

Ярким акцентом мероприятия станет выступление аутентичной фолк-группы «SAMOVARBAND» (6+). Артисты исполнят популярные песни под балалайку, самовар и аккордеон.

Организатор фестиваля — фонда «Культура наций»; «Самоварфест» проходит при поддержке администрации города Орла.