В Орле пройдет Неделя детской книги

С 16 по 22 марта в библиотеках города Орла пройдет Неделя детской и юношеской книги «Пусть нас объединяет книга!».

Торжественное открытие Недели книги состоится 16 марта с участием орловских писателей и гостя из Москвы — детского писателя Станислава Востокова. В 10 часов Востоков встретится с детьми в Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина (Московское шоссе, 151).

На литературный праздник с участием писателя в 12 часов приглашает Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова (ул. Ленина, 16/20).

Станислав Востоков — детский писатель-натуралист, поэт. Он участвовал в природоохранных проектах в разных странах мира; работал во ВНИИ охраны природы и московском зоопарке. Позднее этот опыт лёг в основу его книг. Как литератор Станислав Востоков заявил о себе в 1998 году, когда в печати стали появляться его стихотворения. Сотрудничал в журналах «Мурзилка», «Простоквашино», «Кукумбер», «Юный натуралист» и др.

Во время Недели детской книги юных читателей ждут литературные праздники, квесты, викторины по известным детским книгам, которые состоятся во всех библиотеках, информирует мэрия Орла.

 

Орловский пенсионный фонд проведет обучающий семинар с работодателями
Орловский Роспотребнадзор выявил некачественную молочную продукцию
На «Южном» рынке Орла торговали обсемененной колбасой
Опубликовано 13 Мар 2017 в 17:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"