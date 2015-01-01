В Орле пройдет Неделя детской книги

С 16 по 22 марта в библиотеках города Орла пройдет Неделя детской и юношеской книги «Пусть нас объединяет книга!».

Торжественное открытие Недели книги состоится 16 марта с участием орловских писателей и гостя из Москвы — детского писателя Станислава Востокова. В 10 часов Востоков встретится с детьми в Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина (Московское шоссе, 151).

На литературный праздник с участием писателя в 12 часов приглашает Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова (ул. Ленина, 16/20).

Станислав Востоков — детский писатель-натуралист, поэт. Он участвовал в природоохранных проектах в разных странах мира; работал во ВНИИ охраны природы и московском зоопарке. Позднее этот опыт лёг в основу его книг. Как литератор Станислав Востоков заявил о себе в 1998 году, когда в печати стали появляться его стихотворения. Сотрудничал в журналах «Мурзилка», «Простоквашино», «Кукумбер», «Юный натуралист» и др.

Во время Недели детской книги юных читателей ждут литературные праздники, квесты, викторины по известным детским книгам, которые состоятся во всех библиотеках, информирует мэрия Орла.