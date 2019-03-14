14 марта 2019



В Орле пройдет Неделя детской книги (6+)

С 15 по 22 марта в Централизованной библиотечной системе города Орла пройдет Неделя детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!»

Торжественное открытие Недели состоится 15 марта в 12-00 в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова. В этот день своих юных читателей в библиотеке встретят литературные герои, которые предложат поучаствовать в различных конкурсах и викторинах. В фойе библиотеки можно будет познакомиться с работами, которые стали победителями конкурса рисунков «На крыльях вдохновения», посвящённого 250-летнему юбилею Ивана Андреевича Крылова. Дипломы и памятные призы юным художникам на празднике вручит художник – иллюстратор, член ВТОО «Союз художников России» А.А. Шевченко. Будут звучать стихи о книгах, ребята познакомятся с Мурзилкой – символом одноименного журнала, которому в мае этого года исполнится 95 лет. Мурзилка представит московского поэта, прозаика и переводчика Машу Лукашкину. С журналом её связывает давняя дружба. Встреча с любимым автором станет для ребят главным подарком, которые в свою очередь подготовили инсценировку её стихотворения.

Продолжит Неделю детской книги череда литературных праздников, которые состоятся в детской библиотеке им. А.П. Гайдара, в детской библиотеке им. М. Горького, БИЦ им. В.Г. Еремина и др.

Молодежную аудиторию приглашает погрузиться в мир поэзии Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, где 21 марта в 13-00 состоится поэтический батл «СТИХиЯ» (12+).

Завершит Неделю детской книги литературный вернисаж «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», который состоится 22 марта в 12-00 в Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина.

По информации пресс-службы ЦГБ им. А.С. Пушкина

 

Орловские мошенники зарабатывают на Путине
«Студенческий десант» в ЛО МВД России на станции Орел
Урицкое МУП «Теплоэнерго» попало в процедуру банкротства
Опубликовано 14 Мар 2019 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"