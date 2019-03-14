В Орле пройдет Неделя детской книги (6+)

С 15 по 22 марта в Централизованной библиотечной системе города Орла пройдет Неделя детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!»

Торжественное открытие Недели состоится 15 марта в 12-00 в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова. В этот день своих юных читателей в библиотеке встретят литературные герои, которые предложат поучаствовать в различных конкурсах и викторинах. В фойе библиотеки можно будет познакомиться с работами, которые стали победителями конкурса рисунков «На крыльях вдохновения», посвящённого 250-летнему юбилею Ивана Андреевича Крылова. Дипломы и памятные призы юным художникам на празднике вручит художник – иллюстратор, член ВТОО «Союз художников России» А.А. Шевченко. Будут звучать стихи о книгах, ребята познакомятся с Мурзилкой – символом одноименного журнала, которому в мае этого года исполнится 95 лет. Мурзилка представит московского поэта, прозаика и переводчика Машу Лукашкину. С журналом её связывает давняя дружба. Встреча с любимым автором станет для ребят главным подарком, которые в свою очередь подготовили инсценировку её стихотворения.

Продолжит Неделю детской книги череда литературных праздников, которые состоятся в детской библиотеке им. А.П. Гайдара, в детской библиотеке им. М. Горького, БИЦ им. В.Г. Еремина и др.

Молодежную аудиторию приглашает погрузиться в мир поэзии Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, где 21 марта в 13-00 состоится поэтический батл «СТИХиЯ» (12+).

Завершит Неделю детской книги литературный вернисаж «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», который состоится 22 марта в 12-00 в Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина.

По информации пресс-службы ЦГБ им. А.С. Пушкина