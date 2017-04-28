В Орле пройдет областной конкурс «Мисс Студенчество — 2017»

Его проведение запланировано на 25 мая в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Мероприятие является финальным этапом для всех вузовских и городских конкурсов красоты. Победительница будет представлять наш регион  на XI ежегодном конкурсе «Мисс Студенчество России – 2017», который пройдет  в Челябинске с 16 по 21 сентября под эгидой XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов.

За звание самой красивой и талантливой студентки нашего края будут бороться 14 девушек из многопрофильного колледжа Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, Орловского банковского колледжа ЦБ РФ, Орловского государственного института культуры, Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, филиала Среднерусского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Орловского государственного университета экономики и торговли.

Конкурсанткам предстоит  впечатлить жюри не только своими внешними данными, но еще и интеллектуальными и творческими способностями, сценической культурой, умением общаться с аудиторией, знанием этикета и чувством юмора.

Мероприятие начнется в 18.30, сообщает официальный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 25 мая 2017 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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