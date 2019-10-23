В Орле пройдет открытая лекция Владимира Легойды

24 октября Орёл посетит Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессор МГИМО.

В 12.30 в ОГУ имени И.С. Тургенева (Комсомольская, 95, аудитория 310) Владимир Легойда прочитает публичную лекцию на тему «Православие и культура» для студентов, сотрудников ОГУ и всех желающих.

До лекции, в 10:00, Легойда примет участие в работе пленарного заседания Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты». На конференции также выступят Мария Мчедлова («Религия и современность: социальные смыслы и политические контексты»), Дарья Казаринова («Мораль в политике: новые реалии сотрудничества государства и религиозных

организаций»), Татьяна Человенко («Проблема идентичности в свете религиозно-мировоззренческой конфликтогенности»), Игорь Метлик («Изучение религии в системе образования и проблема профилактики экстремизма»). Конференция посвящена 20-летию образования кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности ОГУ. Место проведения конференции — архитектурно-строительный институт ОГУ (Московская ул., 77, актовый зал).

В этот же день в 15.30 Легойда примет участие в работе круглого стола «Воспитание нравственности как фактор профилактики религиозно мотивированного экстремизма»; он пройдет в Духовно-православном центре «Вятский Посад».

По информации Орловской митрополии