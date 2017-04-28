В Орле пройдет открытое первенство по дзюдо

Открытое первенство города Орла по дзюдо, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет проходить среди юношей 2003-2005 годов рождения.

Торжественное открытие соревнований состоится 6 мая в 11.00 во Дворце спорта «Юность России» (ул. Полесская, 2). В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд городов Орла и Орловской области.

Организатор — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с «Федерацией дзюдо и самбо», информирует пресс-служба администрации Орла.