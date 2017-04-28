В Орле пройдет открытое первенство по дзюдо

Открытое первенство города Орла по дзюдо, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, будет проходить среди юношей 2003-2005 годов рождения.

Торжественное открытие соревнований состоится 6 мая в 11.00 во Дворце спорта «Юность России» (ул. Полесская, 2). В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд городов Орла и Орловской области.

Организатор — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с «Федерацией дзюдо и самбо», информирует пресс-служба администрации Орла.

 

В орловских лесничествах зеленых красавиц взяли под усиленную охрану
В Орле улица Карачевская закрывается на ремонт
В Орле сотрудники ППС оперативно задержали грабителя
Опубликовано 03 мая 2017 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"