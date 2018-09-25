В Орле пройдет парад ретро-локомотивов (6+)

28 сентября утром на вокзале впервые в Орле будет организован Парад локомотивов и театрализованное представление по случаю прибытия первого поезда на станцию Орёл. Как сообщили в пресс-службе РЖД, в августе-сентябре 2018 года исполнилось 150 лет с начала организации железнодорожного сообщения на участке Москва — Орёл – Курск. Поэтому в 8 часов утра на перроне железнодорожного вокзала Орёл пройдет постановочное представление в историческом стиле а также парад локомотивов.