25 сентября 2018



В Орле пройдет парад ретро-локомотивов (6+)

28 сентября утром на вокзале впервые в Орле будет организован Парад локомотивов и театрализованное представление по случаю прибытия первого поезда на станцию Орёл. Как сообщили в пресс-службе РЖД, в августе-сентябре 2018 года исполнилось 150 лет с начала организации железнодорожного сообщения на участке Москва — Орёл – Курск. Поэтому в 8 часов утра на перроне железнодорожного вокзала Орёл пройдет постановочное представление в историческом стиле а также парад локомотивов.

 

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Опубликовано 25 Сен 2018 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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