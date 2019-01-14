В Орле пройдет первенство по вольной борьбе (12+)

С 18 по 20 января в конгресс-холле ТМК «Гринн» (ул. Кромское шоссе, 4) состоится открытое Первенство города Орла по вольной борьбе 2019 года (12+), посвященное памяти маршала В.Г. Куликова.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из разных регионов. Торжественное открытие соревнований состоится 18 января в 13.00.

Первенство организовано управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла совместно с ОООО «Федерация спортивной борьбы Орловской области», информирует пресс-служба администрации Орла.