В Орле пройдет православный семейный праздник

В воскресенье, 17 сентября, Богоявленский собор Орла и территория вокруг станут центром проведения третьего городского семейного православного праздника «Взгляни на мир глазами любви». Музыка, мастер-классы и воркшопы, зоны спорта и боевых искусств рассчитаны на участников самых разных возрастов, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

В 12:00 на территории вокруг собора начнется праздник «Взгляни на мир глазами любви» — это и концерт с участием известных орловских и приезжих исполнителей, и девять различных креативных зон, в которых что-то интересное для себя найдут дети и взрослые, бабушки и дедушки, юноши и девушки.

В рамках праздника будут работать:

«Площадка святого Николая Японского». Боевые искусства и тайский бокс от клуба «Панчер»;

«Площадка Спасателей» от Главного управления МЧС России по Орловской области: настоящая пожарная машина, аварийно-спасательный автомобиль и беспилотный летательный аппарат, которые смогут изучить дети и взрослые;

Площадка «Хоровод»: народные забавы и подвижные игры от студентов Орловского государственного института культуры.

Площадка мастер-классов: лепка из глины, точечная роспись, изготовление кукол, вязание крючком и другие;

Площадка «Музыка тяжелого металла». Передвижная звонница и колокольный мастер-класс от Александра Чайки;

Площадка «Сила ума». Орловский шахматно-шашечный клуб имени Тургенева;

Площадка Знаменской богатырской заставы;

Конкурс детского рисунка на асфальте «Я люблю мою семью» с призами;

Площадка «Свет красоты» — традиционная авторская одежда для барышень и барынь.

На время организации праздника будет ограничено движение транспортных средств с 11:00 до 16:00 по Богоявленской площади от ул. Гагарина до ул. Левый берег Оки. А на площади, прилегающей к Богоявленскому собору будет запрещена стоянка авто.