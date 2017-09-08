В Орле пройдет православный семейный праздник
В воскресенье, 17 сентября, Богоявленский собор Орла и территория вокруг станут центром проведения третьего городского семейного православного праздника «Взгляни на мир глазами любви». Музыка, мастер-классы и воркшопы, зоны спорта и боевых искусств рассчитаны на участников самых разных возрастов, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.
В 12:00 на территории вокруг собора начнется праздник «Взгляни на мир глазами любви» — это и концерт с участием известных орловских и приезжих исполнителей, и девять различных креативных зон, в которых что-то интересное для себя найдут дети и взрослые, бабушки и дедушки, юноши и девушки.
В рамках праздника будут работать:
«Площадка святого Николая Японского». Боевые искусства и тайский бокс от клуба «Панчер»;
«Площадка Спасателей» от Главного управления МЧС России по Орловской области: настоящая пожарная машина, аварийно-спасательный автомобиль и беспилотный летательный аппарат, которые смогут изучить дети и взрослые;
Площадка «Хоровод»: народные забавы и подвижные игры от студентов Орловского государственного института культуры.
Площадка мастер-классов: лепка из глины, точечная роспись, изготовление кукол, вязание крючком и другие;
Площадка «Музыка тяжелого металла». Передвижная звонница и колокольный мастер-класс от Александра Чайки;
Площадка «Сила ума». Орловский шахматно-шашечный клуб имени Тургенева;
Площадка Знаменской богатырской заставы;
Конкурс детского рисунка на асфальте «Я люблю мою семью» с призами;
Площадка «Свет красоты» — традиционная авторская одежда для барышень и барынь.
На время организации праздника будет ограничено движение транспортных средств с 11:00 до 16:00 по Богоявленской площади от ул. Гагарина до ул. Левый берег Оки. А на площади, прилегающей к Богоявленскому собору будет запрещена стоянка авто.