В Орле пройдет Пушкинский день

В этом году исполняется 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Орле традиционно отмечают эту важную дату, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Праздник начнется 6 июня в 11 часов возле Орловского государственного университета у памятника А.С. Пушкину литературной постановкой «Мы Пушкина читаем вновь…», которую по традиции проводит Центральная городская библиотека и Союз писателей.

В праздничной программе примут участие поэты и писатели, преподаватели, работники библиотек, члены Пушкинского студенческого научного общества, участники театральной студии «Вариант» аграрного университета, а также все почитатели таланта Александра Сергеевича. Будут звучать пушкинские строки, посвящения поэту и новые произведения орловских литераторов. Затем праздник переместится в библиотеку, которая носит имя писателя, где в 13 часов начнется литературно-музыкальный салон «Ведь Пушкин есть у нас». Его продолжит поэтический флешмоб «Я Пушкина читаю вдохновенно…», а параллельно будет работать видеосалон «Пушкин на экране».

Кстати, 6 и 7 июня во всех библиотеках состоятся литературные путешествия и познавательные часы в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка.