В Орле пройдет рыцарский фестиваль «Щит и меч»‍ (12+)

Необычное зрелище ждет орловцев на этих выходных — в Орле перед ТМК «Гринн» соберутся энтузиасты средневековых поединков. Гостей праздника ждут не только турниры, когда в стороны будут отлетать куски амуниции и ломаться мечи. Но и потрясающий историко-этнографический фестиваль с выставкой исторического костюма, лучным тиром, ярмаркой ремесленников, тематическими фотозонами, таверной с блюдами на вертеле и многое другое! Малышам запомнятся на всю жизнь гончарные и кузнечные мастер-классы, во время которых они смогут выковать себе на настоящей наковальне настоящее кольцо от кольчуги или слепить экзотический глиняный амулет. Так что постарайтесь выкроить 11 августа хотя бы пару часов, чтобы побывать на этом фестивале. Начнется действо в 10:00.