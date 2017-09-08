В Орле пройдет семейный православный праздник

В Орле пройдет семейный православный праздник «Взгляни на мир глазами любви».

Мероприятие организовано молодежным православным движением «Богоявленская семья», оно пройдет на территории Богоявленского собора 17 сентября. Именно на это воскресенье приходится в нынешнем году осенний день памяти святых покровителей семьи благоверных Петра и Февронии. Подобные мероприятия пройдут во всех регионах России.

В 9.30 в Богоявленском соборе состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний.

С 12.00 гостей праздника ждет насыщенная концертная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей, а также мастер-классы, спортивные состязания, конкурс детского рисунка на асфальте, сообщает официальный портал Орловской области.