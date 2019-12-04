В Орле пройдет серия мероприятий в честь 250-летия учреждения ордена Георгия Победоносца (6+)

В Орле пройдет серия мероприятий в честь 250-летия учреждения ордена Георгия Победоносца. В программе — богослужения, лекции, концерты, сообщает Орловская митрополия.

С 5 по 10 декабря в Орле и Орловской области по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона пройдет серия мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Героев Отечества — Дня Георгиевских кавалеров. В рамках Фестиваля «Святой Георгий» орловчане отметят 250-летие учреждения ордена во имя великомученика и Победоносца Георгия — высшей военной награды Российской Империи.

5 декабря

15:00. Открытие выставки «Гусар, путешественник, монах». Вечер памяти схииеромонаха Антония (Булатовича) кавалера наперсного Георгиевского креста, ордена Почетного легиона и многих других боевых наград, уроженца Орла, ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка первооткрывателя районов Абиссинии и Центральной Африки Александра Ксаверьевича Булатовича, к 100-летию со дня его гибели.

Музей им В.А. Русанова. Орёл, ул Русанова, 43.

6 декабря

13:30. Лекция «Октябрь 1919 г., 100-летие Орловско-Кромского сражения — до и после….» д.и.н. Василия Цветкова (НБФ «Наследие»).

Исторический факультет ОГУ им Тургенева. Орёл, Воскресенский переулок.

7 декабря

12:00. Турнир по Русскому джиу-джитсу на кубок «Двуглавого Орла».

СК «Юность России». Орёл, ул Полесская, 2.

8 декабря

17:00. Премьера фильма «Белый Орел. Взлет и падение». Встреча с авторами фильма — Игорем и Святославом Свеженцевыми (телеканал «Звезда»), писательницей Еленой Чудиновой (Москва). Концерт группы «Лик на Восток» (Брянск), презентация нового альбома «Псалмы Царя Давида».

Кинотеатр «Победа». Орел, ул Ленина, 22.

9 декабря

День Георгиевских кавалеров — Героев Отечества.

8:30. Литургия в церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Городище.

11:00. Открытие памятного знака на месте склепа храма, в котором был похоронен основатель Внутренней стражи — Внутренних войск (Росгвардии), Георгиевский кавалер, участник Суворовских Итальянского и Швейцарского походов генерал от инфантерии граф Евграф Федотович Комаровский, к 250-летию со дня его рождения.

Урицкий р-н, село Городище, ул. Центральная, 43.

15:00. Конференция к 250-летию учреждения ордена во имя великомученика и Победоносца Георгия, с участием потомков кавалеров ордена Святого Георгия и Георгиевских кавалеров наших дней, писателей, историков и краеведов.

Библиотека им И.А. Бунина. Орёл, ул Горького, 43.

18:30. Концерт лауреатов Фестиваля православной, военной, авторской, патриотической песни и поэзии «Святой Георгий», демонстрация выставки «За Службу и Храбрость».

Актовый зал Фундаментальной библиотеки ОГУ им И.С. Тургенева. Орёл, Площадь Каменского, 1.

10 декабря

14:00. Открытие выставки «Военные страницы истории Орловского края».

Орловский областной краеведческий музей. Орёл, ул Гостиная, 2.