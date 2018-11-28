28 ноября 2018



В Орле пройдет социальная акция «Кино не глазами, а сердцем» (12+)

3 декабря в рамках Международного дня инвалидов в кинотеатре «Победа» в Орле будет организован бесплатный кинопоказ фильма «Батальон» (12+). Слабовидящие и слабослышащие смогут посетить кинопоказ со своими друзьями и родственниками.

Цель организаторов акции — объединить в одном кинозале разных людей: и зрячих, и имеющих ограничения по зрению. Зрители смогут ощутить, каково это — смотреть кино «не глазами, а сердцем».

— Сегодня, мы много говорим о #Digital — технологиях, и как они помогают людям с ограниченными возможностями не чувствовать себя ограниченным. Так, способом совместного просмотра фильмов для инвалидов по зрению, стали фильмы с тифлокомментариями. Серия фильмов ограничена и хранится в городских библиотеках Всероссийского Общества Слепых. 3 декабря мы ждем всех желающих на кинопоказ, который обязательно тронет до глубины души! – отмечает руководитель орловского 2ГИС Ольга Москович.

Организаторы акции: компания «2ГИС» в Орле, сообщество Вконтакте: «Интересный Орел» и общественная организация «Российский Красный Крест». Акция проходит при поддержке Орловской региональной организации «Всероссийское общество слепых».

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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