29 ноября 2018



В Орле пройдет телемост с писателем Евгением Водолазкиным (12+)

7 декабря в 14.30 Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина вновь приглашает своих читателей познакомиться с секретами творчества наиболее популярных российских писателей.

Телемост с известным отечественным автором Евгением Водолазкиным состоится на международном библиотечном канале Bibliomost.ru. На связи с писателем будут библиотеки более сорока регионов РФ и иностранных государств, информирует пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.

Евгений Водолазкин — автор известных романов «Лавр», «Авиатор», повести «Соловьев и Ларионов», сборников рассказов и эссе «Совсем другое время» и «Инструмент языка», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна»; авторитетный литературовед, доктор филологических наук.

Евгений Водолазкин родился в Киеве, учился у филолога Дмитрия Лихачева.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2018 в 13:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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