В Орле пройдет телемост с писателем Евгением Водолазкиным (12+)

7 декабря в 14.30 Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина вновь приглашает своих читателей познакомиться с секретами творчества наиболее популярных российских писателей.

Телемост с известным отечественным автором Евгением Водолазкиным состоится на международном библиотечном канале Bibliomost.ru. На связи с писателем будут библиотеки более сорока регионов РФ и иностранных государств, информирует пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.

Евгений Водолазкин — автор известных романов «Лавр», «Авиатор», повести «Соловьев и Ларионов», сборников рассказов и эссе «Совсем другое время» и «Инструмент языка», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна»; авторитетный литературовед, доктор филологических наук.

Евгений Водолазкин родился в Киеве, учился у филолога Дмитрия Лихачева.