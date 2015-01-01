В Орле пройдет «Тотальный диктант» (6+)

14 апреля в 14.00 в Областной библиотеке им. И. А. Бунина пройдет ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотного письма и повышения интереса к русскому языку – «Тотальный диктант» (6+).

Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Автором текста «Тотального диктанта» (6+) 2018 года стала Гузель Яхина. Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, сообщает пресс-служба областной библиотеки.