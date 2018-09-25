В Орле пройдет традиционный архитектурный фестиваль (12+)

С 27 по 29 сентября в Орле пройдет фестиваль «Архитектура, урбанистика и строительные технологии». Действо развернется на двух площадках: в Архитектурно-строительном институте ОГУ (ул. Московская, 77) и в парке-отеле «Мечта» (Орловский район, поселок «Зеленый Шум»). Фестиваль — это площадка для популяризации новых архитектурно-градостроительных идей и строительных технологий, обмена опытом ведущих специалистов отрасли в рамках деловых и конкурсных программ.

27 и 28 сентября в институте будут работать площадки партнеров фестиваля, научные и творческие площадки студентов и преподавателей. А 27 сентября с 15.00 до 18.00 будет организована инсталляция творческих работ будущих архитекторов с открытием рабочей зоны для детей 6 – 14 лет. 28 сентября с 14.00 до 18.00 гостей фестиваля ждет урбанистический квест.

27 сентября с 10.00 до 13.30 состоится II научно-практическая конференция «Безопасный и комфортный город».Важным событием фестиваля станет сессия дизайн-мышления по созданию регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Орловской области при участии Минстроя России, которая состоится 28 сентября с 11.00 до 14.00 часов.

29 сентября мероприятия фестиваля будут проводиться на площадке парка-отеля «Мечта».

В 10.00 состоится подведение итогов работы площадки «Концептуальное решение дворца бракосочетания на территории парка-отеля «Мечта». В 11.00 часов планируется проведение проектной сессии с участием специалистов национальной инициативы «ЖИВЫЕ ГОРОДА», на которой вместе с городским сообществом участники фестиваля обсудят возможные варианты проектирования благоустройства сквера «Разградский» (более известного у жителей как Козий парк). Кроме того, с 10.00 до 16.00 будет работать площадка «Школа юного архитектора».