В Орле пройдет турнир по боксу

30 сентября и 1 октября в спортивном центре «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4)

состоится открытый турнир по боксу «Осенний вызов-2017».

Торжественное открытие соревнований состоится 30 сентября в 14.00. Бои

начнутся 30 сентября в 14.30, 1 октября — в 12.00.

В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд

Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска,

Старого Оскола, Орла и Орловской области. На ринг выйдут боксеры разных

весовых категорий, возрастом старше 11 лет, юноши и девушки.

Помимо вручения основных комплектов наград, состоится награждение в

номинациях «За волю к победе», «Самый красивый бой», «За лучшую технику», информирует пресс-служба мэрии Орла.