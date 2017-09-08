В Орле пройдет турнир по боксу

30 сентября и 1 октября в спортивном центре «ГРИНН» (Кромское шоссе, 4)
состоится открытый турнир по боксу «Осенний вызов-2017».

Торжественное открытие соревнований состоится 30 сентября в 14.00. Бои
начнутся 30 сентября в 14.30, 1 октября — в 12.00.

В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из сборных команд
Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска,
Старого Оскола, Орла и Орловской области. На ринг выйдут боксеры разных
весовых категорий, возрастом старше 11 лет, юноши и девушки.

Помимо вручения основных комплектов наград, состоится награждение в
номинациях «За волю к победе», «Самый красивый бой», «За лучшую технику», информирует пресс-служба мэрии Орла.

 

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Опубликовано 25 Сен 2017 в 14:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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