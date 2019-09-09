9 сентября 2019



В Орле пройдет творческий вечер поэтессы Анны Поповой (12+)

14 сентября 2019 г. в 15.00 в универсальном читальном зале областной библиотеки им. И. А. Бунина в рамках работы литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» состоится творческий вечер Анны Поповой – одного из руководителей клуба, поэта, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка ОГУ им. И. С. Тургенева, участника креативного содружества «DiaЛит».

Творческий вечер приурочен к выходу  новой книги стихов Анны Поповой «Звучи…» (проза в стихах). Необычное исполнение книги (книга-диск) подсказало и соответствующий жанр её презентации, вернее, смесь жанров: это и концерт, и музыкально-поэтический вечер, и театрализованное представление.

Поэтические строки прозвучат как из уст самого автора, так и в исполнении Андрея Елисеева (гитара, вокал), Лилии Шаховой (вокал).

Вход свободный.

По информации библиотеки им. И.А. Бунина

 

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Опубликовано 09 Сен 2019 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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