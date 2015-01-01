В Орле пройдет весенний библиофест «Книжная мозаика»

Централизованная библиотечная система города Орла организует весенний библиофест «Книжная мозаика», в рамках которого состоятся конкурсно-игровые программы, викторины, литературные лотереи, игры, мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, спортивные эстафеты, аукционы.

Открытие библиофеста состоится 29 апреля в 14-00. В рамках «Библиофеста» будут работать четыре площадки: площадка перед Многофункциональным центром ул. Ленина д. 1; площадь Юности перед Атлантом; Городской парк культуры и отдыха, площадка перед Бибилиотечно-информационным центром им. В.Г. Еремина ул. Московское шоссе, 151.

Вниманию присутствующих будут предложены выставки книг для детей и подростков, развернутые библиотеками.

Все желающие смогут проверить свою начитанность и принять участие в конкурсах эрудитов.

Спортивные эстафеты с элементами интеллектуальной игры позволят участникам продемонстрировать ловкость, умение и находчивость.

Главная цель проведения фестиваля — разрушение стереотипов о библиотеке как о помещении с унылыми и пыльными стеллажами с книгами.