В Орле пройдет выставка безнадзорных животных «Счастье рядом» (6+)

В ближайшее воскресенье 27 июня 2021 года с 11 до 18 у главного входа в ТМК «ГРИНН» пройдёт благотворительная выставка-пристройство бездомных животных «Счастье рядом». Вход на мероприятие бесплатный. Организаторами выставки выступили ОРОО «Забота» и волонтёры, которые также подготовили насыщенную программу для детей и взрослых: благотворительный концерт с выступлением популярных коллективов города в поддержку бездомных животных, развлекательная зона для детей, фотовыставка животных, розыгрыш с подарками.

На празднике будет возможность лично познакомиться с подопечными зоозащитных групп и забрать любого из них домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания (для этого необходим паспорт). Кроме того, на мероприятии будет организована акция «Мешок добра» – каждый из участников выставки может принести любые сухие и влажные корма, средства для обработки животных от паразитов, предметы обихода для животных.

Не первый год данное начинание поддерживает и активный защитник бездомных животных, зампред облсовета Валентина Остроушко. «Сегодня на самых разных уровнях затрагивается тема безнадзорных животных. Проблема, действительно, серьёзная, требующая немалых финансовых вложений, ведь содержание, пусть временное, кормление, лечение – на всё нужны деньги. На мой взгляд, организация подобных мероприятий – это весьма существенный шаг, который ещё и ещё раз обращает внимание общества на сложившуюся ситуацию. Я искренне благодарю организаторов выставки, а также всех, кто её посетит. Убеждена, общими усилиями мы сможем изменить мир к лучшему, в котором и мы – люди, и братья наши меньшие будем чувствовать себя комфортно», – отметила Валентина Остроушко.