В Орле пройдет выставка, посвященная 70-летию композитора Евгения Дербенко (6+)

19 марта в 15 часов в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки (6+), посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, педагога, гармониста и баяниста Евгения Дербенко.

Евгений Дербенко – автор оригинальных сочинений, переложений, обработок для ливенской гармони, а его сюита для ливенской гармони с оркестром русских народных инструментов — в репертуаре более двадцати оркестров России.

Творчество композитора неразрывно связано с Орловщиной, орловские мотивы проходят красной строкой в основных темах его сочинений. На выставке представлены афиши, награды, записи музыкальных произведений, личные вещи и музыкальные инструменты Е.П. Дербенко.

Выставка будет интересна всем, кто любит творчество композитора. Орловцы и гости города смогут посетить её в течение месяца, информирует Орловский краеведческий музей.