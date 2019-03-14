14 марта 2019



В Орле пройдет выставка, посвященная 70-летию композитора Евгения Дербенко (6+)

19 марта в 15 часов в  Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки (6+), посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, педагога, гармониста и баяниста Евгения Дербенко.

Евгений Дербенко – автор оригинальных сочинений, переложений, обработок для ливенской гармони, а его сюита для ливенской гармони с оркестром русских народных инструментов — в репертуаре более двадцати оркестров России.

Творчество композитора  неразрывно связано с Орловщиной, орловские мотивы проходят красной строкой в основных темах его сочинений. На выставке представлены афиши, награды, записи музыкальных произведений, личные вещи и музыкальные инструменты Е.П. Дербенко.

Выставка будет интересна всем, кто любит творчество композитора. Орловцы и гости города смогут посетить её в течение месяца, информирует Орловский краеведческий музей.

 

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Опубликовано 14 Мар 2019 в 12:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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