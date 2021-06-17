В Орле пройдет выставка, посвященная защитникам Бреста (12+)

В Орле пройдет выставка, посвященная 80-летию подвига защитников Брестской крепости. Открытие выставки состоится в Орловском краеведческом музее (ул. Гостиная, д. 2) 22 июня в 12-00.

Среди участников героической обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года было немало уроженцев Орловского края. Одной из частей, составлявших гарнизон крепости, была 6-я Орловская стрелковая дивизия, долгие годы квартировавшая в Орле и только в сентябре 1939 года направленная в Западную Белоруссию. Среди офицерского состава, врачей, интендантских работников и сверхсрочнослужащих дивизии было немало наших земляков.

6-я стрелковая дивизия вместе с 42-й стрелковой дивизией, в которой также служили уроженцы Орловщины, входили в состав 28-го стрелкового корпуса, размещавшегося в окрестностях Бреста и непосредственно в Брестской крепости.

Биографиям более семидесяти наших земляков, принявших свой первый бой с противником в Брестской крепости и недалеко от Бреста, посвящается выставка «Орловцы из гарнизона Бреста».

На выставке впервые собран и наиболее полно представлен материал по такому значительному количеству уроженцев нашего края, сражавшихся в первые часы и дни Великой Отечественной войны в одном из наиболее знаковых мест – Брестской крепости.

Вход свободный.