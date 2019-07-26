26 июля 2019



В Орле пройдет выставка ретро-автомобилей и советских игрушек (6+)

В субботу 27 июля на территории ТРК «Гринн» пройдет большая выставка советских автомобилей. Поучаствовать в экспозиции могут все желающие владельцы ретро транспорта. Кроме автомобилей планируется большое количество мото-техники и советских игрушек. Как сообщает группа ВК «Орловский ретро клуб», официальное начало для зрителей в 14.00. Однако, экспонаты начнут размещать на площадке пораньше, — примерно с 10.00 и в 11.30 уже все должно стоять на своих местах. Известно, что машины будут размещаться на двух площадках. Со стороны крытой парковки разместятся все автомобили кроме ВАЗовских. Жигули (а их планируется большинство) разместятся на другой стороне шоссе. Вокруг фонтана встанут мотоциклы и мопеды. Под навесом будут выставлены игрушки. Предполагается, что выставка продлится до 18.00.

 

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Опубликовано 26 Июл 2019 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 153

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