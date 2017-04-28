В Орле пройдет выставка традиционного народного творчества
С 30 мая по 15 июня в Орловском краеведческом музее будет открыта выставка традиционного народного творчества «Не роняй старь: она новизну держит».
Идея организации выставки принадлежит Серебренниковой Евгении Евгеньевне, педагогу МБДОУ детский сад №85 города Орла, руководителю мини-музея тряпичной куклы.
На выставке будут представлены экспозиции по следующим направлениям:
1.Коллекции – предметы старины, собранные и хранящиеся в учреждении, мини-музее, у коллекционера и т.д.
2. Реконструированные предметы народного творчества и
искусства (костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное
искусство, традиционные игрушки и пр.)
3. Авторские предметы, созданные по традиционным технологиям
(костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное искусство,
традиционные игрушки и пр.)
4. Нематериальное творчество (фотоотчеты культурно-массовых
мероприятий на основе фольклорного и традиционного материала, элементы
декораций и костюмов, проведенных мероприятий и праздников).
На открытии выставки 30 мая в 15.00 будут представлены фрагменты театрализованного народного гуляния «Здорово, Кострома!», авторские песни на основе фольклорного материала гармониста Владимира Сапсуева, презентация авторского проекта «Обнова». Гостей выставки будут угощать традиционным русским напитком «Иван-чай» и хлебами, изготовленными по традиционной технологии на «живой» закваске.
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