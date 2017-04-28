В Орле пройдет выставка традиционного народного творчества

С 30 мая по 15 июня в Орловском краеведческом музее будет открыта выставка традиционного народного творчества «Не роняй старь: она новизну держит».

Идея организации выставки принадлежит Серебренниковой Евгении Евгеньевне, педагогу МБДОУ детский сад №85 города Орла, руководителю мини-музея тряпичной куклы.

На выставке будут представлены экспозиции по следующим направлениям:

1.Коллекции – предметы старины, собранные и хранящиеся в учреждении, мини-музее, у коллекционера и т.д.

2. Реконструированные предметы народного творчества и

искусства (костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное

искусство, традиционные игрушки и пр.)

3. Авторские предметы, созданные по традиционным технологиям

(костюм, предметы из дерева, тряпичные куклы, гончарное искусство,

традиционные игрушки и пр.)

4. Нематериальное творчество (фотоотчеты культурно-массовых

мероприятий на основе фольклорного и традиционного материала, элементы

декораций и костюмов, проведенных мероприятий и праздников).

На открытии выставки 30 мая в 15.00 будут представлены фрагменты театрализованного народного гуляния «Здорово, Кострома!», авторские песни на основе фольклорного материала гармониста Владимира Сапсуева, презентация авторского проекта «Обнова». Гостей выставки будут угощать традиционным русским напитком «Иван-чай» и хлебами, изготовленными по традиционной технологии на «живой» закваске.

 

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Опубликовано 29 мая 2017 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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