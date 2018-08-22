В Орле пройдет выставка «Тургенев глазами детей» (6+)

24 августа в 15.00 в экспозиционных залах филиала Орловского музея изобразительных искусств, картинной галерее народного художника СССР А.И. Курнакова откроется выставка работ участников всероссийского конкурса детского рисунка «Тургенев глазами детей», посвященного 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

Организаторами выставки выступили Министерство культуры РФ и Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское — Лутовиново.

В конкурсе приняли участие более 400 детей из Оренбургской области, Забайкальского края, г. Благовещенска, Краснодарского края, г. Кисловодска, Кировской области, Кемеровской области, республик Саха (Якутия), Крыма, Бурятии, Адыгеи, Башкортостана, Татарстана, Карелии, Чувашии, ХМАО – Югра, Марий Эл, г. Тюмени, а также Молдовы, Белоруссии, Кыргызстана.

В первом туре конкурса жюри отобрало 50 лучших работ, которые представлены на выставке.

Тематика детских работ разнообразна. Самые маленькие семилетние участники откликнулись трогательными рисунками к повести «Муму». Конкурсанты старшего возраста представили свои иллюстрации к другим произведениям И.С. Тургенева: «Отцы и дети», «Бежин луг», «Льгов», «Ася», «Сказка о серебряной птице и желтой лягушке», виды усадьбы Спасское-Лутовиново, портреты И.С. Тургенева, Полины Виардо, М.Н. Толстой.

Выставка работает с 24 августа по 23 сентября 2018 года

Часы работы с 10.00 до 17.00