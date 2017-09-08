В Орле пройдет выставка-ярмарка домашних птиц и кроликов

На поле бывшего аэродрома «Южный» 4 ноября соберутся любители и профессионалы в деле выведения домашних животных и птиц. Как обычно, львиную долю составят любители голубей. Владельцы привезут своих питомцев самых немыслимых расцветок и пород. Что характерно, разведение голубей настолько увлекательно и результативно, что владельцу птиц под силу за свою жизнь вывести совершенно новую породу.

Не менее увлекательными обещают быть и представленные на выставке: куры, гуси, индюшки, цесарки, перепелки, горлицы, утки. Иногда в Орел привозят даже павлинов. И конечно же, жемчужиной выставки бывают самые красивые птицы: утки-мандаринки. Впрочем, со списком заявившихся на участие в выставке можно познакомиться самостоятельно на главном фермерском портале.

Сельхозтоваропроизводители и любители животных приглашаются на улицу Кромскую, 12. Добраться до места можно на маршрутках, которые идут в 909 квартал. Можно воспользоваться трамваем , а также всеми автобусами, что идут в сторону ГРИННа — пешком предстоит пройти всего на одну остановку дальше (буквально 5 минут, можете сами посмотреть по карте). Учитывая наступившие холода и то, что экспозиция разместится на открытой площадке, настоятельно рекомендуем как следует утеплиться. Особенно это касается детей — уйти с выставки и не погладить милых пушистых кроликов у них вряд ли получится. А только на то, чтобы обойти и осмотреть все клетки, уйдет не менее часа.

Кстати, о кроликах — на выставке будут представлены самые разные породы этих милых ушастиков. В том числе и французский баран. Почему кролика назвали «бараном», а также насколько этот зверь соответствует имени, рекомендуем узнать самостоятельно и не пользуясь подсказками интернета — приходите на выставку, не пожалеете!

 

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Опубликовано 24 Окт 2017 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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